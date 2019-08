José Manuel Salas: "La deuda del Ayuntamiento de Tarancón no es cero"

Previo a la comparecencia de la diputada Regional, Maria Roldán, el portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento de Tarancón repasaba algunos aspectos de la actualidad municipal desde las últimas elecciones, en lo que ha sido su primera comparecencia ante los medios de comunicación local

Según Jose Manuel Salas, el Ayuntamiento “no está en deuda cero”, recuerda que a 31 de diciembre era de “mas de nueve millones de euros” y aunque reconoce que “se ha dicho que se ha amortizado, no tenemos ese dato”. El grupo Popular desde la oposición local quieren “participar en la gestión para mejorar la vida en Tarancón”.

Desde la últimas elecciones municipales (28 de mayo), es la primera comparecencia del grupo de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tarancón, por lo que el portavoz Jose Manuel Salas y sus dos compañeras han repasado algunos temas de actualidad local, antes de la comparecencia en la misma sede del PP taranconero de la diputada Regional y Alcaldesa de Horcajo Maria Róldan. En ambos casos, ofrecen desde la oposición, trabajar por “mejorar la municipalidad” en nuestra Comunidad en general y Tarancón en particular , siguiendo el mandato de las urnas.

Jose Manuel Salas, tras felicitar a Mª Jesús Bonilla por su” nombramiento en el Congreso como Presidenta de la Comisión Mixta contra la Droga, independientemente de otras comisiones de las que forma parte”, recuerda el portavoz en el Ayuntamiento de Tarancón, ha repasado el trabajo de los concejales del PP tras las elecciones de Mayo, en el Ayuntamiento de Tarancón, donde apunta, “hemos estado viendo y consultando documentación, recibiendo quejas y propuestas de vecinos, las estamos pasando al Ayuntamiento de Tarancón, somos el principal partido de la oposición y estamos trabajando desde el primer día para hacer un Tarancón mejor, las urnas dieron mayoría absoluta al PSOE pero eso no es sinónimo de que todo vale“. Tiene claro, Salas, que el PP está “para fiscalizar la gestión del Ayuntamiento, y las cuentas, además de seguir las indicaciones del presidente regional del PP Paco Nuñez para estar cerca de los ciudadanos”, remata.

Según el concejal popular, están encontrando en los trabajadores del Ayuntamiento sobre todo secretaría e intervención, para conocer la documentación del consistorio, facilidades. Por lo que ha mostrado su agradecimiento. Se ha referido a las últimas propuestas y preguntas del último Pleno, en el que “nos dijeron que contestarán en el próximo pleno, pero en primer lugar volvimos a recordar la sentencia de los sueldos del Tribunal de Castilla La Mancha, que condenó al Ayuntamiento a esa devolución“. Reitera, como hizo en el Pleno que “con la justicia no hay que jugar”, en referencia al sentencia del TSJCM. Sobre “los taladros que se han hecho en la fachada del Ayuntamiento por los paraguas de las fiestas”, para el grupo popular, “entendemos que el patrimonio de Tarancón hay que protegerlo, hay que cuidarlo, aparte que han puesto ahí unos altavoces que rompen la estética del edificio“.

En referencia a la “deuda del Ayuntamiento de Tarancón a 31 de Diciembre de 2018 es de más de 9.833.000 euros, esta cifra no se la ha inventado el PP, no se la ha inventado nadie, si se busca en Google deuda de ayuntamientos Ministerio de Hacienda, sale que el Ayuntamiento de Tarancón a esa fecha debía más de 9 millones de euros“, y añade que “independientemente de que luego haya facturas de proveedores”. Según el portavoz popular “ en la Comisión de Hacienda, el alcalde informó que ya se han pagado 5 millones de euros que puede quedar 1 millón de euros que pagar , pero no es ni mucho menos la deuda 0 que decía el Sr. Carrizo“. Por lo tanto, “ la deuda del Ayuntamiento no es 0 , yo como economista me fío de documentos no de conversaciones“, sentencia-.

En torno al proyecto de una Residencia de Ancianos para Tarancón, dice ser muy necesaria para Tarancon, recuerda “ fue una promesa electoral del alcalde“. Ante el estado que se encuentran los pasos de cebra de Tarancón, calles, asfaltado, algo que les transmiten muchos vecinos, “los pasos de cebra no se ven, es un peligro para todos, hay bancos en los parques que están rotos, alcantarillas en el Senda de los Pastores destrozadas etc“. pide un “mantenimiento casi integral en las calles de Tarancón”.

Ha denunciado “ la velocidad que llevan muchos vehículos por la noche en Miguel de Cervantes, rozando las terrazas con el peligro que eso conlleva”. Preocupación, dice “ de muchos vecinos” y ellos quieren transmitir al Ayuntamiento para ver qué solución se le puede dar.

Adelanta que el grupo popular estará “pendientes de todos los temas que se tratan en Junta de gobierno y que no tengan que pasar por el Pleno, porque como se vio se está aplicando el rodillo socialista con la mayoría absoluta”.

Se ha referido al cambio de ubicación del Pregón de Fiestas, recuerda el PP “que la megafonía del año pasado no fue la adecuada, por ello el ayuntamiento este año decida cambiarlo al Auditorio, un acto solemne e importante como es el pregón a un lugar limitado, el sábado pasado se pudo comprobar que en el Festival Folclórico la megafonía fue perfecta, deberían reconsiderar su decisión, no se puede privar a Tarancón de un acto tan importante como es el pregón por no tener capacidad suficiente“.

El tema taurino tambien ha salido a la palestra, aunque dice “no es oficial todavía porque el programa no está en la calle, pero este año tampoco habrá toros, desconocemos el motivo pero él es el primero que va a los toros, los presupuestos son prorrogados de 2013 y en ellos había una partida para toros“,están en contra de esa decisión.