Aureliano: "Ojalá que Al-Sheikh sepa canalizar el sentimiento de la afición"

La Diputación siempre con el Almería. El presidente Javier Aureliano García es muy futbolero y siempre está pendiente de la actualidad del club representativo del balompié almeriense.

El presidente de la Diputación de Almería ha valorado para LA VOZ y la Cadena SER el cambio de propietario en el Almería. Javier Aureliano García, como todos los almerienses, está muy pendiente de los movimientos que se están produciendo desde el viernes, cuando el club rojiblanco hizo oficial la venta del Almería al magnate Turki Al-Sheikh. Javier Aureliano García espera que el nuevo dueño de la entidad rojiblanco haga las cosas bien para que el Almería siga creciendo en el futuro y llegue a la máxima categoría del balompié nacional.

Agradecido

El presidente de la Diputación de Almería es un caballero: “En primer lugar me gustaría darle las gracias a Alfonso García por todo lo que ha hecho a lo largo de esos años porque han sido muchas temporadas con el Almería compitiendo en la Liga de Fútbol Profesional; no podemos olvidar que el Almería es el club referencia en la provincia de Almería. Hemos disfrutando viendo al Almería en los mejores estadios de España gracias a la buena gestión de Alfonso García. En la vida hay que ser siempre muy agradecido”, dice al periódico de todos los almerienses el presidente de la Diputación. Mira hacia el futuro y habla del nuevo propietario del club rojiblanco: “Espero que el nuevo presidente del Almería sepa canalizar Y generar todo el sentimiento que hay ser del Almería porque nuestro Almería no solo es un equipo, es un sentimiento hacia un club, hacia una afición... Estoy convencido de que si el nuevo dueño del Almería lo consigue vamos a llegar muy lejos en el fútbol como en épocas anteriores”, afirma.

También habló de la institución que dirige en cuanto al apoyo al Almería: “La Diputación Provincial de Almería estará donde quiera que esté el club y nosotros siempre intentaremos apoyar al club del Almería, que es el club referente de la provincia de Almería. Solo deseo que tengamos muchos éxitos, que tenga muchos éxitos el nuevo presidente del Almería, pero sobre todo porque hay una afición detrás y eso es lo que más nos importa a nosotros, el sentimiento de la afición. Tenemos una afición con un sentimiento muy arraigado. Todos queremos los mayores éxitos posibles futbolísticamente hablando”, recuerda el presidente de la Diputación.

La afición

Javier Aureliano García espera también que la afición del Almería se ilusione y apoye al máximo para que el magnate saudí se sienta respaldado en Almería. Turki Al-Sheikh quiere hacer un club potente en el fútbol. El presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, espera y desea que la próxima temporada, la 2019-2020, sea un gran año para el fútbol almeriense.