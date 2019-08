La feria de Ciudad Real de este año seguirá teniendo botellón

Tras ser preguntada sobre la celebración del botellón de feria este año, la edil de Festejos, Eva María Masías, ha señalado que "algo que se viene haciendo durante 28 años no se puede eliminar en 20 días que llevamos de participación en esta concejalía".

Aseguraba que no solo por el propio trabajo de este área, sino por todas las áreas implicadas y por la seguridad que corresponde ya que "no se cuentan con todos los efectivos". "Es un tema que vamos a trabajarlo durante los próximos años pero es un tema que implica muchas áreas y en un mes no se puede atajar con la seguridad y responsabilidad que se debe", indicaba.

Masías, que en declaraciones de días atrás se ha mostrado partidaria de acabar con el botellón, concluía que "las ferias de años venideros trabajarán por ser saludables". Para la feria de este año, que ya está programada, se han firmado los mismos decretos de ruido, consumo de alcohol y horarios de años anteriores.