El Centro ETI de Tudela desmiente a AFAPNA y asegura que no ha cerrado ninguna instalación sin planificación anterior

Desde el Centro Integrado Politécnico ETI desmienten al sindicato AFAPNA y aseguran que se todo se debe a una actuación planificada con anterioridad y debida a la falta de alumnado.

El director del Centro, Juan Carlos Ciria se ha mostrado contundente en los micrófonos de la Cadena SER en Tudela y asegura que: "no ha cerrado ninguna instalación que no haya sido planificado con anterioridad y no tienen ninguna relación con la denuncia realizada en febrero y que es una manipulación, ya que se utilizan argumentos que no son ciertos y fotografías que no son de las instalaciones que utiliza el alumnado".

Recordemos que se trata de un espacio ubicado en la Mejana de propiedad municipal que el Departamento de Educación tiene cedido a través de un convenio.

Desde la dirección del centro se asegura que no ha habido en ningún momento riesgo para los alumnos ni los trabajadores y que las supuestas denuncias de familiares y alumnos que denuncia AFAPNA son falsas.

Los alumnos de Formación Profesional básica de Agrojardinería y Composiciones florales ya en el curso 18-19 se planificó que se concluyera con un segundo de FP y el tercer trimestre se realiza a modo de prácticas en empresas del sector.