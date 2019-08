"Es difícil ser optimistas cuando parece que Pedro Sánchez juega con el escenario electoral"

Es lo que asegura Juantxo López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y portavoz de Equo, en Cadena SER Euskadi. Mantiene que siguen defendiendo la opción de la coalición y su voluntad es que el acuerdo sea posible, pero lo lógico sería finalizar la negociación que se inició y no hay contacto alguno.

Considera Juantxo López de Uralde que "estamos ante un problema político". Entrevistado en Cadena SER Euskadi, el diputado de Unidas Podemos por Álava, mantiene que no es una cuestión de confianza, que es "necesario un Gobierno" y siguen apostando por él. Sin embargo, dice que no saben si Pedro Sánchez quiere un pacto con ellos o prefiere pactar la abstención de PP y Ciudadanos, "algo que desconcierta mucho". La opción de su formación "sigue siendo la coalición". Para López de Uralde estuvieron cerca del acuerdo y, por lo tanto, "es posible, pero estamos perdiendo unos días muy importantes para avanzar". Asegura que no les gustaría llegar a una situación como la conocida "en la que después de días de no hacer nada se inicia una negociación de urgencia". Preguntado López de Uralde sobre si es optimista, reconoce que es difícil "porque aunque la mayoría social no quiere ir a elecciones, Sánchez está jugando con ese escenario". Y concluye, "esperemos que eso se corrija y se dé cuenta de que con quien debe negociar es con Unidas Podemos".

Juantxo López de Uralde se ha referido también en Hora 14 Euskadi a la emergencia climática. Cree que es importante el reconocimiento, pero "con la intención no basta". Considera que en Euskadi debería desarrollarse un mayor impulso a las energías renovables, un cambio en el modelo de movilidad y abordar la que denomina "adaptación" porque "los cambios que se están produciendo nos obligan a adaptarnos en determinadas cuestiones". En nuestro caso, dice, una de ellas muy importante es la subida del nivel del mar y cómo puede afectar eso a las playas urbanas, por ejemplo La Concha.

Sobre el desmantelamiento de Garoña, que sigue pendiente, López de Uralde reconoce su "estupor". Dice que "dos años es tiempo más que suficiente para iniciar el proceso" y por eso le sorprende que no haya habido ningún movimiento al respecto. Recuerda que "aunque siga cerrada, el peligro no ha desaparecido".