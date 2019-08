El Cabildo de Gran Canaria, optimista ante la evolución del incendio

El presidente en funciones del Cabildo de Gran Canaria, Luis Ibarra, ha manifestado que las perspectivas acerca de la evolución del incendio forestal que comenzó al mediodía en la cumbre de Gran Canaria es favorable y ha confiado en que se pueda controlar esta misma tarde.

Ibarra ha explicado que el incendio ha comenzado a las 12:10 horas en la zona de Juncalillo, en el municipio de Artenara, por razones que aún se desconocen y en su extinción trabajan personal de Consorcio de bomberos de Gran Canaria, unidades de Medio Ambiente así como de protección civil de los municipios cercanos, policía local y efectivos del Gobierno de Canarias.

Se trata de más de cien efectivos a los que se suma la labor de tres helicópteros. Además, se espera la incorporación de la Brigada de Incendios Forestales.

Ibarra ha dicho que si las condiciones no cambian las perspectivas son favorables y ha precisado que las condiciones climatológicas son positivas dado que por el momento no hay viento, la temperatura no es muy elevada y la humedad es también bastante reducida.