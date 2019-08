Carmela Silva: "A Feijoo le encanta hacerse la víctima cuando gobierna el PSOE"

La presidenta de la diputación de Pontevedra, Carmela Silva, responde al presidente de la Xunta después de sus quejas por la visita de varios ministros que no se han reunido con él. “A Feijoo le encanta hacerse la víctima cuando gobierna el PSOE en el Estado”, asegura.

En declaraciones a la SER, Silva acusa a Feijoo de exigirle al ejecutivo de Pedro Sánchez lo que él no hace en Galicia y recurre al famoso refrán, "consejos doy que para mí no tengo" para cuestionar las críticas de Feijoo al gobierno central. “Feijoo va a Coruña, a Ferrol, a Vigo, a Santiago, a Pontevedra, a Vilagarcía, que están gobernados por fuerzas de progreso, a hacer inauguraciones, obras, visitas, a participar en procesiones, y no avisa a los alcaldes que son legítimamente elegidos, una vara de medir para Feijoo y otra para el resto”, asegura.

“Les encanta el victimismo, eso sí, cuando gobierna el PSOE, porque cuando gobernaba el PP, el silencio frente al gobierno de España, los recortes, la falta de inversión en Galicia, de compromiso con esta comunidad era absoluto, y el señor Feijoo parecía que formaba parte de la procesión de los Caladiños, ahora no, ahora hace ruido y está todo el día cuestionando el gobierno de España”, añade la presidenta de la diputación pontevedresa.

No hay deuda, es una “chapuza” de Montoro

Silva justifica la agenda de los ministros en Galicia, y acusa a Feijoo de mentir al hablar de una deuda de 700 millones de euros. Parte de ese dinero que no se entrega a Galicia, asegura Carmela Silva, se debe a decisiones adoptadas cuando Montoro era ministro de hacienda.

Una relación "muy difícil" Reconoce que su relación institucional con el presidente de la Xunta es complicada. “Yo intento mantener una buena relación con todos los representantes públicos, pero con Feijoo es complicado, porque se ha convertido en mi oposición junto a Rueda, es muy difícil porque están en el ataque constante a esta institución, estrategia que no les ha dado resultados, deberían pensar que están haciendo mal”.

“El señor Feijoo está engañando a los gallegos, porque no cuenta la verdad, son 300 millones de entregas a cuenta, de 200 millones de mensualidad del IVA, y 175 millones de la partida de comunidades que cumplieron los objetivos de estabilidad financiera, las entregas a cuenta no se pueden pagar hasta que haya gobierno constituido, por tanto, que le diga a Casado que permita un gobierno, y en cuanto al IVA fue una chapuza de Montoro, la gente tiene que saber la verdad y Feijoo debe dejar de mentir a los gallegos”.

¿Adelanto electoral?

La presidenta de la diputación pontevedresa ve a su partido muy preparado para arrebatarle la Xunta a Feijoo, y ve demasiado inquietos a los conservadores. Cree que Feijoo piensa incluso en adelantar las autonómicas para tratar de evitar la debacle.

“Mi partido siempre está preparado, somos una máquina, estamos muy preparados, me llama la atención de esa presencia del PP en todo, van a todo, me pregunto si es que el señor Feijoo tiene previsto adelantar las elecciones porque las encuestas le dan mal, y sabe que el PP está en el peor momento electoral de la historia de España y de Galicia, Galicia necesita urgentemente un cambio, el PP no tiene ideas, no tiene proyecto de futuro”.

Una coalición para ser estudiada

La presidenta de la diputación de Pontevedra está orgullosa del gobierno de coalición con el BNG, un gobierno que debería de ser estudiado en las universidades, asegura. “Nuestro modelo de gobierno entre PSdeG y BNG, lo digo con humildad, debería de ser estudiado en las universidades, porque es ejemplar, somos dos partidos políticos diferentes, con proyectos diferentes, pero teníamos muy claro lo que queríamos hacer en la diputación, nos dedicamos a mejorarle la vida a la gente y lo teníamos muy claro”, aseguró.

Y se fija como gran prioridad la lucha contra la violencia de género y avanza que tomarán medidas valientes contra la trata y la prostitución.