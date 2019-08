Si has perdido el móvil en un festival de música quizás es que te lo han robado

La Policia Nacional investiga la actividad de un grupo organizado que se ha especializado en robar teléfonos móviles en los festivales de música de la Comunitat. Se trata de un grupo itinerante por todo el país que incluso ha dado el salto al extranjero para actuar en grandes concentraciones de personas.

Según confirman fuentes policiales a la SER el 'modus operandi' es siempre el mismo. Se introducen en los festivales de música como una aficionado más y en un descuido se hacen con los móviles de los que allí asisten.

Se da la circunstancia de que muchos de los afectados creen que han perdido el móvil entre tanta gente y no presentan denuncia, lo que favorece la actividad del grupo de ladrones formado por personas de varias nacionalidades. La Policía Nacional sigue la pista de este grupo organizado desde hace semanas aunque no ha querido desvelar más detalles para no entorpecer la investigación.