Escribá pide más

El Celta ha cerrado su pretemporada con una derrota en el partido que le enfrentaba a la Lazio en el Trofeo Memorial Quinocho, al caer 1-2 en un partido gris que no ha dejado las mejores sensaciones. Fran Beltrán anotó el único tanto de los celestes en un partido en el que las ausencias de los jugadores lesionados se hicieron presentes.

Precisamente el técnico del Celta mostró su preocupación por las lesiones "tengo pocos jugadores, varios con lesión, la mayoría no van a llegar y nos hace estar muy limitados a nivel de efectivos. A nivel de cómo están los jugadores y su estado anímico y físico estamos bien pero se nos han juntado cuatro o cinco jugadores lesionados importantes y eso nos condiciona."

Por eso el técnico espera la llegada de refuerzos "detrás estamos completos. Tenemos porteros y ocho defensas. A partir de ahí cualquiera que mire la plantilla se da cuenta, tanto un medio de corte más defensivo, aunque tenemos a Okay que no es puramente defensivo pero que puede hacerlo muy bien, pero sin saber exactamente su evolución hay que tener cuidado. Y luego fuera estamos faltos de gente, ahora mismo jugadores que no son puramente de banda como Denis o Brais han jugado. De hecho hoy hemos cambiado el dibujo buscando soluciones mientras tengamos la plantilla conformada de esta forma".

El técnico valenciano tuvo buenas palabras para Fran Beltrán "hoy ha trabajado muy bien no solo por el gol. Siempre he estado contento con Fran, parece que no porque no ha jugado mucho conmigo porqe tenía por delante a Lobota y Okay, pero sé que nos va a dar mucho".

Respecto al sábado cree que algún jugador se podría recuperar. "El Toro estará, los otros va a ser difícil aunque existe alguna posibilidad. Vamos a tener cuidado porque podrían recaer. En el caso de Okay, no tenemos a alguien específico para sustituirlo y eso se nota, perdemos mucha presencia."

El Celta se estrenará en Liga el próximo sábado a las 17 horas en Balaídos ante el Real Madrid y lo hará con muchas bajas.