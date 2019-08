Aranda sigue pagando la mala tramitación de la ocupación de terrenos

El ayuntamiento afronta el pago de 158.300 euros obligado por tres sentencias judiciales que reconocen la mala tramitación municipal de la ocupación de terrenos privados para su uso público. Aunque alguno de los expedientes datan de hace más de tres décadas es ahora, tras la resolución judicial de estos casos, cuando el ayuntamiento ha aprobado la correspondiente modificación presupuestaria para pagar a los propietarios lo que les corresponde según los tribunales. Entre las parcelas afectadas por las sentencias se encuentran sendas superficies de la calle Pizarro y de la plaza del río Bañuelos, así como otro terreno en el entorno de la Plaza de toros, que fueron ocupadas para la realización de vías públicas.

No son los únicos conceptos por los que el ayuntamiento ha tenido que aprobar en sesión extraordinaria una modificación de las cuentas municipales. En total el ayuntamiento ha reconocido el pago de 687.700 euros que no contemplaba el presupuesto, entre los que destaca el pago de los 16.000 euros que después de un año aún no había liquidado a la empresa que llevaba a cabo el servicio de comida a domicilio. Un retraso en el cumplimiento de este pago criticado por la oposición municipal, ya que ha puesto en aprietos a la antigua titular del servicio que a punto ha estado de tener que afrontar la demanda de sus antiguos trabajadores.

Además de pagos pendientes de ejercicios anteriores la modificación también asumirá un incremento de más de 160.000 euros en el servicio municipal de asistencia a personas mayores debido al aumento en el número de usuarios respecto a las previsiones establecidas hace dos años.

Lo que no forma parte de esta modificación es la partida necesaria para afrontar el compromiso adquirido por el anterior equipo de gobierno con la plantilla de la Policía Local para compensar económicamente su disponibilidad para cubrir las carencias por la falta de agentes que provocaron las numerosas jubilaciones anticipadas. Según ha explicado la concejala de Hacienda su departamento está a la espera de que un informe del departamento de intervención determine de qué manera tiene encaje legal esta promesa, para la que, en principio, no haría falta convocar otro pleno al no ser necesaria una nueva modificación presupuestaria.

Recordamos que desde el pasado uno de agosto la mayoría de los agentes de la plantilla ha decidido abandonar la disponibilidad permanente para cubrir vacantes después de que no hayan recibido ninguna compensación desde que comenzaron a asumirla hace casi cinco meses. Una situación que está provocando que haya turnos cubiertos únicamente por dos agentes.

El pleno también ha aprobado la modificación de la normativa por la que hasta ahora se regía la Escuela Infantil Aranda de Duero para ampliar su cobertura al centro que hasta ahora gestionaba ASEMAR y que en unos meses, con toda probabilidad, pasará a ser asumido por el propio ayuntamiento.