Un Sonorama Ribera más grande

En la noche de este domingo, con la participación de grupos como Despistaos o Dinero, finalizaba la vigésimo segunda edición de Sonorama Ribera. Cinco días de festival que se han cerrado con un total de 110.000 asistentes a lo largo de un fin de semana largo y acompañado por un tiempo irregular con algún que otro momento de lluvia.

Los grandes nombres de Sonorama Ribera no han decepcionado a un público que este año ha podido disfrutar de un recinto tres veces más grande que el anterior y por supuesto, más cómo y mejor diseñado. Nacho Cano y su desfile de estrellas cantando canciones de Mecano han sido sin lugar a dudas el concierto más multitudinario del festival. No demasiado lejos quedaban Love of lesbian, Second, Shinova, Miss Caffeina, Fangoria y por supuesto los internacionales The Vaccines y Crystal Fighters.

Y no todo han sido los escenarios principales, en esta ocasión totalmente gemelos y situados en paralelo. Tanto el tercero de los espacios como la carpa dedicada al humor también han sido lugares muy transitados por los asistentes que curiosos paraban en sus paseos por los puestos del mercadillo y la zona de restauración. No podemos olvidarnos de Sonorama Baby, que además de haber sido el sitio perfecto para que los niños disfrutasen del festival ha sido parte activa de los conciertos del festival acogiendo a Capitán Corchea, la Billy Boom Band y La Probetta Musical, actuación que contó con la participación de Willy Bárcenas, cantante de Taburete. No podemos obviar la apuesta en esta edición por un nuevo escenario que se ha situado en el recinto ferial y que se ha dedicado a la música urbana. El urban stage ha atraído al público más joven llegando al máximo de espectadores en los conciertos de Cupido, Juancho Marqués y Delaporte.

Durante el día, una vez más, el centro de Aranda ha supuesto un aliado inseparable, los diferentes escenarios desperdigados por el casco antiguo y sobre todo la incombustible Plaza del Trigo han acogido conciertos de bandas emergentes y por su puesto las ya tradicionales y esperadas sorpresas que este año han venido de mano de Joe Crepúsculo el jueves, Kitai, muy bien acompañado de otros artistas el viernes y Viva Suecia el sábado. Como novedad, este año, también Santa maría ha sido parte de esta fiesta, acogiendo en su interior dos conciertos de pago que han recaudado una importante cantidad de dinero que será utilizada para la restauración de la iglesia arandina.

Pero no solo la música ha protagonizado los mejores momentos de las mañanas del festival, las conocidas catas con Flequi Berruti, las charlas Mid y por supuesto la apuesta de la organización, junto con la Escuela de Escritores, por incluir la literatura en el programa de la mano del poeta Benjamín Prado, el cantante Shuarma y el periodista Fernando Navarro.

En conclusión, cinco jornadas de no parar en el que la música ha sido la protagonista de esta villa un año más.