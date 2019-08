El rector prefiere una gestión ágil y menos trabas del Principado antes que más dinero para la Universidad

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, espera del nuevo gobierno del Principado facilidades de gestión y menos trabas burocráticas. Es su máxima aspiración, por encima incluso de mejorar la financiación de la institución que dirige. Con esa premisa por delante, García Granda ha mantenido este lunes su primera reunión oficial con el presidente del Principado, Adrián Barbón. Un encuentro al que acudía sin ningún tipo de presión por las reivindicaciones de los ayuntamientos que se disputan nuevos estudios como los de Deportes o Bellas Artes. “Las titulaciones las hacemos los universitarios” ha dicho.

Ni los derechos invocados por Mieres, ni los méritos exhibidos por Oviedo, ni las urgencias de Gijón para que se deshoje la margarita. García Granda dice que las tensiones entre ayuntamientos no le afectan ni le influyen lo más mínimo. Otra cosa es la imagen que se ofrece a la sociedad. En todo caso la Universidad sigue su propia hoja de ruta, ritmos incluidos. En el caso del grado de Deportes la planificación está pendiente de “muchos detalles” y no se desvelará todavía. Respecto a la nueva polémica, los estudios de Bellas Artes, la cosa está aún más verde: de momento ni siquiera hay propuestas formales, apenas un par de conversaciones: "Hablé con el equipo de (Alfredo) Canteli en su momento y me plantearon su aspiración de tener Bellas Artes en Oviedo, y en Gijón la alcaldesa me planteó algo más relacionado con la tecnología y la ingeniería". García Granda confiesa que el concepto de Gijón no le parece mal, pero a renglón seguido matiza que no hay ninguna decisión tomada.

El rector acudía a la sede de la Presidencia regional para concretar precisamente la coordinación de la estrategia universitaria con el Principado, también en materia de titulaciones. También para pedirle al presidente Barbón, apoyo, no tanto económico como administrativo. A García Granda lo que le interesa es "tener el apoyo del gobierno para las convocatorias de empleo o los planes de investigación", Aunque no haya más dinero, prefiere estabilidad garantizada en las convocatorias. "Que no nos pongan trabas".

No quiere esto decir que la Universidad halla olvidado el compromiso de campaña de Barbón: elevar en un 2 por ciento la asignación presupuestaria a la institución. Al rector le parece objetivo muy ambicioso y dice que se comformaría con un 1 por ciento en el medio plazo.