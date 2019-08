Rubén Peña: "Estamos preparados y con ganas de empezar"

El nuevo lateral del Villarreal, Rubén Peña, señaló en rueda de prensa que, tras una buena pretemporada, cree que el equipo está listo y con ganas de empezar la nueva campaña. "Todos estamos esperando que llegue el arranque de la liga, hemos tenido una buena pretemporada, nos hemos adaptado bien a lo que quiere el entrenador y estamos preparados para el campeonato", recalcó.

El futbolista, que fue fichado procedente del Eibar, comentó que "desde el principio ellos lo tenían claro, me querían aquí y me lo demostraron desde el primer momento. Estoy muy agradecido por el interés y espero poder devolver esa confianza en el campo".

Sobre las molestias físicas que ha tenido que "las dos primeras semanas las completé bastante bien, pero tras el partido con el Levante tuve problemas con la rodilla, se me inflamó un poco y no tenía todos los grados en la hiperextensión, por lo que decidieron que debía llevar un camino más lento y trabajar con más tranquilidad". "Pero ya llevo una semana y media trabajando bien y no me ha vuelto a molestar, hemos trabajado bien y ya estoy con buenas sensaciones de cara al inicio del campeonato", añadió.

Respecto al partido de la primera jornada, en la que reciben al Granada, indicó que "se trata de un recién ascendido, algo que ya hice la temporada pasada con el Huesca y acabamos perdiendo en Ipurúa. Tengo la lección bien aprendida, ellos van a venir con mucha hambre e ilusión, por lo que nos vamos a encontrar un rival muy intenso y con las ideas muy claras".