La salida del lateral Jaume Costa podría cerrarse en próximas horas. Al menos esa es la pretensión del futbolista, quien ya ha dado el ok al Valencia. Costa está a la espera de que el máximo accionista del equipo valenciano Piter Lim firme lo que parece un acuerdo cerrado. Un acuerdo que al no sellarse ayer, ha obligado a Costa a volver a trabajar esta mañana con el resto de la plantilla, aunque se espera que a lo lagrto de la semana ya entrene a las órdenes de Marcelino García Toral.

Costa no era la primera opción para el Valencia, pero el equipo che, a la vista de las dificultades que ha tenido en la contratación de Didac Vila del Espanyol y Álex Moreno del Rayo, se ha encontrado con un futbolista que, pese a ser capitán del Villarreal, no cuenta para Calleja. Jugador y entrenador parecen tener diferencias insalvables, al menos por parte del técnico, que dejó al futbolista fuera en el partido de La Nucía y que no le hizo jugar frente al Bolonia.

Calleja no lo quiere, el Villarreal no quiere mantener una ficha elevada para un jugador suplente y el Valencia parece ser la solución que más gusta al futbolista, quien tiene claro que prefiere quedarse en su ciudad natal tras siete años en el Villarreal.

Por su parte Marcelino habría dado el visto bueno a su contratación puesto que conoce al lateral de su pasado amarillo y cree que puede ejercer perfectamente el papel de suplente de Gayá.