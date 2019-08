Viñetas desde o Atlántico mantendrá abiertas sus exposiciones hasta el 8 de septiembre, tras concluir sus actividades

El Salón del Cómic Viñetas desde o Atlántico de A Coruña mantendrá abiertas sus exposiciones hasta el próximo 8 de septiembre, tras concluir este domingo sus actividades y la presencia de autores invitados, según informa la organización.

De esta edición, el director del festival, Miguelanxo Prado, destaca, en un comunicado, que se trata de una propuesta "distinta" por su concepción de "festival amable" y dirigido tanto para entendidos y autores como para el público general. "Esa es nuestra apuesta irrenunciable", afirma.

Prado destaca también la "gran reputación" que ha alcanzado el Salón de Cómic coruñés a lo largo de estos 22 años "y que hace posible que autores y autoras que no se prodigan en festivales no tengan inconveniente en venir o que, entre el público, sea cada vez más frecuente encontrar no solo a personas de toda España, sino también de otros países europeos y del otro lado del Atlántico", apostilla.

Al respecto, el director del Salón del Cómic coruñés considera necesario mantener el formato que ha singularizado Viñetas a lo largo de este tiempo. "Un festival que se financia con dinero público, aunque debe satisfacer a los aficionados y entendidos, no puede perder de vista lo que le ha hecho ser lo que es, un festival amable para todos, incluso para los que jamás consumieron banda diseñada".