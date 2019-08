"Donlin jugará gratis en el Ademar"

El Ademar abre el banco de las oportunidades ha jugadores como Andrew Donlin, un novato pivote de un país sin apenas tradición en este deporte, pero que está dispuesto a que otros estadounidenses se abran paso en ligas europeas de primer nivel. Su extraordinario físico es un aval desde el que Manolo Cadenas pueda sacar otras habilidades técnicas, aunque fueron las ventajas económicas de la operación las que habilitaron su llegada al equipo marista. "Jugará gratis", confirmó el técnico. Donlin goza de importantes ayudas en su condición de deportista militar con proyección mundial u olímpica. Es la llave que ha abierto la gran oportunidad de su carrera deportiva.

"En los Panamericanos Manolo se me acercó y mi seleccionador me dijo si quería venir a León. Fue una sorpresa, una ocasión increible y estoy muy agradecido. Estoy emocionado y deseando trabajar cada día para aprender y mejorar", indicó Donlin, el jugador en mejor estado físico, según reconoció su entrenador. Será el complemento para una demarcación en la que Carou, en defensa, y Marchán, en ataque, parten con ventaja.

Sobre la mesa de presentaciones se puso el juego y las características de Erwin Fechtmann, contratación al margen de Cadenas y sobre el que el de Valdevimbre expresó sus dudas al desear un central puro y no un lateral "específico". Su actuación en los Juegos Panamericanos, donde fue el máximo goleador, confirmó las cualidades de las que era conocedor el técnico y supuso una reválida para el chileno, en cuyo subcosnciente, y con Cadenas cerca, se jugaba también este partido. "Saben que mi situación no era fácil porque no entraba en sus planes, pero fue importante poder demostrar lo que yo hago. Vengo con mucha confianza", afirmó que Feuchtmann, sincero en sus preferencias: "soy un soldado, pero es más fácil jugar de lateral".

Y así le ve el propio Cadenas, que no renuncia a sacar alguna de sus cualidades en la dirección del juego, aunque la esfera deportiva con el técnico al frente buscará un nuevo mirlo blanco en el mercado extranjero, un segundo central puro que, junto a Tim Lucin, mueva los hilos del Ademar, que al final de la semana disputará los primeros partidos de la pretemporada con toda la plantilla lista.

El Ademar presentó las modificaciones de sus equipaciones reserva / Radio León

En Viseu lucirán los maristas alguna de sus nuevas equipaciones, que para las suplentes incorporan los tonos magenta, en un guiño a la bandera leonesa, y el pistacho, mientras que la tradicional primera camiseta, blanca, sufrirá modificaciones en las tonalidades de fondo. Para los porteros, prenda amarilla, verde y azul.