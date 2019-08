Adrián Hernández: "Sueño con ver al Real Murcia en cuatro temporadas en Primera y en seis o siete en Europa"

El entrenador del Real Murcia, Adrián Hernández, ha pasado por los estudios de la Cadena SER en la Región de Murcia y ha analizado, a corto y largo plazo, el futuro del club. Asegura que, sobre el papel y con el presupuesto, el objetivo es la permanencia, pero dice que no se va a poner ningún objetivo porque está convencido de que haciendo las cosas bien se puede soñar: "Y lo que no sueñas no lo consigues".

Razón por la que también habla de su idea de llevar al Real Murcia a la máxima competición posible. Un Adrián Hernández que es muy exigente con su equipo y que, a sus jugadores, les pone un 9 esta pretemporada, aunque para el equipo es de un 5 o 6. Escucha la entrevista al completo.