Bonig amenaza a Puig con acudir a los tribunales si no les dan los documentos de la presunta irregularidad del IVF

Isabel Bonig asegura que, de momento no van a llevar a la vía judicial las presuntas irregularidades del Instituto Valenciano de Finanzas que habría perdonado un millón de euros a la empresa en la que tiene acciones Ximo Puig. Asegura Bonig que han pedido el expediente del caso, y si no se lo dan, después de las vacaciones parlamentarias, lo llevaran a los tribunales:

Bonig ha presidido este lunes la reunión de su directiva con la participación del vicesecretario de política territorial del PP, Antonio Gonzalez Terol, para preparar el inicio de curso político. Los dos han pedido a Pedro Sánchez que forme un gobierno cuanto antes, o que deje formarlo a Pablo Casado. Isabel Bonig insisitió en lo que considera paralización de la gestión del gobierno de Ximo Puig.

Por otra parte, confirmó que, de momento no va a haber congreso provincial del PP de Valencia, que lleva meses gestionado por una gestora, y que no lo habrá hasta saber si va a haber unas nuevas elecciones generales.