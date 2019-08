Sindicatos y patronal piden formación laboral continua y presupuestos al nuevo Gobierno de Aragón

La elaboración de unos nuevos presupuestos para el próximo año. Es la primera tarea que los consejeros del Gobierno de Aragón tienen sobre la mesa. Pero no la única. Sindicatos y patronal plantean deberes al nuevo ejecutivo: la recuperación de los servicios públicos, una fiscalidad encarada al crecimiento económico o reformas educativas, entre otras.

De continuista califica Comisiones Obreras al nuevo Gobierno de Aragón al que piden el mantenimiento de algunas políticas impulsadas en los últimos cuatro años. "Tenemos una serie de peticiones que ya le hacíamos al anterior gobierno y las vamos a mantener", ha dicho su secretario general en Aragón, Manuel Pina. "Son, sobre todo, las políticas sociales ya que el Gobierno de Aragón tiene la mayoría de las competencias del Estado del Bienestar".

La continuidad hace pensar que se seguirá en la senda de recuperar los servicios públicos. Y eso pide Daniel Alastuey, de UGT, "que se recuperen totalmente, que se recupere el gasto previo a la crisis y la calidad de servicios que se prestan a los aragoneses".

También políticas industriales, energéticas y de comercio y que se potencie el diálogo social y las politicas activas de formación. "No es posible adaptarse a los cambios económicos que vienen y a la digitalización si no hay una formación permanente de los trabajadores y, en general, de la fuerza laboral", incide. Es decir, "no se trata de tener una buena formación inicial y reglada sino también estar permanentemente adaptando a los trabajadores a los cambios tecnológicos".

Los autónomos

En el mes de mayo, las Cortes de Aragón aprobaron una Ley de Apoyo al Trabajo Autónomo y fomento del Emprendimiento. Ahora toca desarrollarla y para eso se necesita financiación. Un aspecto que se recoge en el punto 77 de las 132 medidas consensuadas por PSOE, PODEMOS, PAR y CHA en su acuerdo de gobierno y que deberá incluirse en los próximos presupuestos. Según indica Álvaro Bajén, de UPTA, "vamos a estar atentos porque se tienen que establecer cuestiones tan importantes como la segunda oportunidad, fondos de autónomos para el desarrollo en las áreas rurales o políticas activas para el trabajo autónomo". Al nuevo gobierno pide también una dirección general centrada en los autónomos

Y mientras desde la patronal, CEOE quiere que el Gobierno de Aragón se centra en aspectos fiscales y de flexibilidad laboral. Así, Jorge Díez-Ticio, director general, indica que "el que haya una fiscalidad que contribuya al crecimiento económico, un sistema educativo y formativo que se ajuste a las necesidades del desarrollo regional y, sobre todo, flexibilidad en la contratación laboral y búsqueda de políticas activas de empleo". También piden que se refuerce la formación profesional, y la dual