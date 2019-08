Pedro Emanuel: "No soy un entrenador de promesas, soy de trabajo"

Pedro Emanuel, nuevo entrenador del Almería, ha sido presentado en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde había un número de periodistas y de aficionados de equipo rojiblanco. El nuevo míster portugués del Almería se ha mostrado muy sincero y directo en sus declaraciones en el día de su presentación. Lleva pocos días en Almería, pocas horas en el Almería, y sobre todo ha pedido paciencia porque hay mucho trabajo y poco tiempo para poner tantas cosas en marcha. Lo primero que ha dicho el entrenador ha sido pedir perdón: "Perdonar si mi español no es muy bueno. Tenía otras ofertas, pero quería entrenar en España. No podía decirle que no al nuevo propietario del Almería".

Ha recordado que "la Segunda División es muy competitiva en España. Hay mucha ambición en el nuevo proyecto, hay que empezar con paciencia, no se puede cambiar todo en dos semanas, pero estamos trabajando muy rápido", mientras que no descansarán para hacer las cosas muy bien en el Almería para "darle alegrías a la afición del Almeria, pero recuerdo que debemos tener paciencia. Estamos valorando los jugadores, me gusta jugar para ganar en el Almería, quiero un equipo que sea muy competitivo porque la categoría de la Segunda División es muy larga y competitiva", ha recordado.

Está contento con el ambiente que se ha encontrado en el Almería: "La primera semana ha sido buena porque la plantilla tiene muchas de trabajar, estamos intentando no hacer muchos cambios bruscos", ha afirmado.

Además, sobre los jugadores ha señalado: "La plantilla está tranquila, trabajando bien; hay grupo sencillo, humilde y con ganas de hacer las cosas muy bien en la nueva temporada" y sobre el capítulo de refuerzos ha sido claro: "Queremos traer jugadores que aumenten el nivel de la plantilla, esa es la idea. Necesitamos refuerzos para que la plantilla crezca", ha dicho.

Se ha sincerdo y ha afirmado que "no soy un entrenador de promesas, soy de trabajo, pero recuerdo que hay que tener paciencia, necesitamos la ayudad de todos. Hay que darle equilibrio a todo. Queremos un Almería que llegue lejos, queremos trabajar fuerte. Es un orgullo estar aquí y un desafío muy grande".

"Buscamos jugadores que tengan calidad, que conozcan la Segunda División o que no lo conozcan, queremos jugadores buenos", dice.