La Selección Española sub25, bronce en el Mundial de pesca celebrado en Ciudad Real

La Selección Española sub25 ha obtenido este domingo la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo sub25 de pesca en agua dulce, que se ha disputado en el Pantano del Vicario en Ciudad Real. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y la directora general de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, han dado la enhorabuena a los integrantes de esta selección.

Más de 200 competidores de 15 países han disfrutado de las aguas del Vicario, y han valorado la cantidad de peces que se han conseguido. Sólo en la jornada de hoy se han pescado unas 30.000 unidades con un peso de 2.500 kilos, según la organización.

Hacía muchos años que España no conseguía alzarse con un metal en los Mundiales sub25, sub20 y sub15, por lo que el presidente de la Federación Española de Pesca, José Luis Bruna, lo valoraba "muy grandemente porque la especialidad de agua dulce a nosotros siempre se nos ha resistido un poco. De vez en cuanto tenemos un gran campeón, pero hacerlo por selecciones es lo que yo más valoro, porque no es una persona que tiene un talento especial, si no porque hay un trabajo de infraestructura deportiva que se demuestra con el éxito de una selección".

Bruna reconocía que "ha sido un buen campeonato tanto desde el punto de vista deportivo como de infraestructura. Ciudad Real es una ciudad maravillosa y el embalse del vicario tiene muchísima pesca y yo creo que los países están muy contentos" Además cuantificaba el impacto económico en un millón de euros y unas 3.000 pernoctaciones "y la gente que ha conocido Ciudad Real y el Vicario, repetirán".

La alcaldesa de Ciudad Real consideraba que el campeonato ha sido todo un éxito. "Ver ese Vicario con todos los puestos de pescadores nos agradada, además de ese impacto económico en la Ciudad. Esta es una ciudad que apuesta por eventos deportivos de todos los niveles, en este caso internacional y estamos muy satisfechos de cómo se ha desarrollado, y valorando esas 3.000 pernoctaciones, el conocimiento de la ciudad por esas 500 personas de diferentes países, que si tienen la oportunidad, repetirán".

Pilar Zamora agradecía a la organización el trabajo que han realizado para su celebración, e invitaba a la Federación de Pesca a seguir contando con el Vicario para próximas competiciones deportivas.

La directora general de Deportes, Noelia Pérez, mostraba su satisfacción "de que se haya celebrado en Castilla-La Mancha un campeonato del mundo de pesca de jóvenes, porque parece que la pesca es más para gente adulta, pero que los chicos se empiecen tan pronto y disfruten del medio natural es muy gratificante y satisfactorio".

Además, reconocía que la pesca "es un deporte que nos gustaría potenciar para que la gente se anime a potenciarlo, y queremos también potenciar nuestra tierra, que haya mas eventos de este calibre, que seguro van a encontrar algo nuevo en Castilla-La Mancha, nuestra gente, nuestra gastronomía, así que les invito a seguir celebrando este tipo de campeonatos en nuestra región".