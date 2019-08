La Diputación concede ayudas por más de 300.000 euros

La Junta de Gobierno de la Diputación provincial celebrada este lunes ha dado el visto bueno a la concesión de tres líneas de subvenciones aprobadas el viernes por la Comisión de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo de apoyo al comercio rural de la provincia, otra para el fomento del sector de la resina y una tercera para la reducción de costes financieros de proyectos de inversión y circulante. Las subvenciones para el fomento de la resina llevan años concediéndose y en esta ocasión benefician a 36 personas por una cuantía total de 43.093,20 euros, casi mil doscientos euros de media por cada subvención concedida. Se estipula un pago de 0,20 céntimos por pino resinado de aquellas concesiones para resinar montes que la Junta de Castilla y León los tiene catalogados como tales.

Las subvenciones de apoyo al comercio rural de la provincia es la segunda vez que se conceden, debido al éxito de la anterior y para cubrir a todos los que se habían quedado fuera en la primera convocatoria, sobre todo Almazán y El Burgo de Osma, cuyos establecimientos quedaron fuera al primar los comercios situados en las localidades más pequeñas.

En esta ocasión un total de 71 establecimientos reciben mil euros cada uno como apoyo a la creación de empleo de pymes y autónomos, por tanto la partida se eleva a 71.000 euros, a pesar de haber un presupuesto inicial de 90.000 euros. Se han quedado fuera un total de 38 por no cumplir con los requisitos establecidos, fundamentalmente porque ya habían recibido subvención en la primera convocatoria o porque incumplían las bases de estar al día con hacienda, o no tener el código nacional de actividades económicas o no llevar cinco meses de alta como mínimo o pagar la tarifa plana a la seguridad social.

La Junta de Gobierno también ha aprobado conceder la subvención para la reducción de los costes financieros de proyectos de inversión y circulante que estaba dotada con 190.000 euros y que volvió a ser convocada debido al éxito que tuvo la primera convocatoria, donde se quedaron fuera muchas empresas solicitantes.

En esta ocasión se han concedido un total de 22 subvenciones, otorgándose el total de la cuantía económica con la que estaba dotada la subvención de 190.000 euros, por lo que solo se han quedado fuera diez solicitudes por falta de crédito presupuestario. Se han primado las solicitudes que se quedaron fuera en la primera convocatoria de la provincia y de la capital. Se han desestimado trece, de las cuales algunas han sido porque el solicitante ya había recibido subvención en la primera convocatoria y muchas por incumplir las bases de la convocatoria, al pertenecer las empresas a sectores que no figuraban como subvencionables.