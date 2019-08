Marta Pérez seguriá buscando la mínima para el Mundial de Doha

La atleta soriana Marta Pérez finalizó quinta en la prueba de los 1.500 metros del Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales que se ha disputado en Bydgoszcz (Polonia). Pérez se mantuvo en los primeros puestos del grupo durante casi toda la carrera, pero en los metros finales cedió ante el empuje de sus rivales, con victoria final para la polaca Ennaoui. Por cierto, que España ha logrado en esta cita la permanencia en la máxima categoría del atletismo europeo.

La soriana sigue buscando la marca mínima que le permita acudir al Mundial de Doha, 4.06.50, y volverá a competir este jueves en tierras polacas. "No quiero obsesionarme con lograr la marca. Al final no disfrutas y corres con más presión. Mis mejores carreras recientes fueron en las que no pensaba en el reloj y me salieron peor en las que sólo pensaba en la marca", reconoce la soriana, que en cualquier caso está feliz "por haber vuelto a participar en una cita internacional con España, siempre es bonito representar a tu país".