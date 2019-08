Tita García: "Las cosas se tienen que hacer bien y hay que dar ejemplo"

Por el tramo local de Hoy por Hoy Talavera ha pasado la alcaldesa de Talavera, Tita García, que ha dado un repaso a estos casi dos meses, tomó posesión el 15 de junio, que lleva como primera autoridad municipal.

Preguntada sobre lo que más la ha llamado la atención en estos dos meses como alcaldesa, Tita García ha respondido que han sido los procedimientos realizados por el anterior equipo de gobierno. La primera autoridad municipal ha asegurado que, para ella, dichos procedimientos "están por encima de quien gobierne y son iguales para todos".

Bajo su punto de vista, García ha declarado que por no hacer la gestión correcta se han encontrado con problemas que, una vez que ya está el papel firmado, "no puedes pasar al siguiente paso porque te has saltado tres escalones antes".

La alcaldesa también se ha referido a ese convenio que ha quedado en suspenso con dos clubes deportivos de la ciudad, CF Talavera y FS Talavera, que debían recibir por parte del Ayuntamiento 50.000 y 25.000 euros.

Sobre dichos acuerdos económicos lo que han hecho es dejarlos en suspenso hasta que el Consultivo, que es el órgano superior, decida cómo hay que actuar, ya que, ahora mismo no pueden resolver algo que el servicio jurídico del Ayuntamiento ha declarado inexistente.

Agustina García ha recalcado que esa no es la imagen que quiere dar y así se lo ha trasladado a los presidentes de ambos clubes. Ha dicho que "las cosas se tienen que hacer bien", por eso no pueden saltarse los procedimientos, ya que, tienen que "dar ejemplo".