Renfe reconoce que sustituirá los trenes del Campo de Gibraltar dentro de tres años y medio

Renfe no sustituirá los trenes que vienen sufriendo averías en su conexión Algeciras-Madrid hasta dentro de como mínimo tres años y medio. Lo ha reconocido este mediodía su director regional, Francisco Arteaga, durante un encuentro en Algeciras al que han asistido alcaldes de la zona, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, José Pacheco, o el coordiandor de la Administración General del Estado en la comarca, José Medina.

A todos ellos y, de acuerdo a la información que maneja la Cadena SER, Arteaga les ha recordado la inversión que acometerá el Gobierno para adquirir nuevos trenes en todo el territorio nacional. Un proceso que se encuentra en fase de licitación y que prevé un gasto de más de tres mil millones de euros. No obstante, los nuevos trenes no llegarán a la zona, para su puesta en marcha, hasta dentro de más de tres años. Una solución que no satisface ni le sirve al Campo de Gibraltar.

Francisco Arteaga, ha reconocido que de momento la compañía está recabando información y tratando de investigar los motivos por el que se vienen repitiendo las averías en los trenes que cubren el trayecto que une al Campo de Gibraltar con la provincia de Málaga y el resto de España. Y como compromiso en firme cabe destacar que Renfe habilitará una locomotora y un nuevo vehículo de sustitución en Algeciras, ante incidencias como las que se vienen originando en los últimos meses.

Los dirigentes políticos de la zona han pedido más y mejores horarios en los trenes desde Algeciras para aumentar la competitividad y que se habilite también la nave de mantenimiento en la Estación de San Roque. Como nota positiva, todos han destacado la "unidad de acción y de reclamaciones" que han compartido en esta reunión, según destacó al término del encuentro el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.