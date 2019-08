"Los cadistas estamos acostubrados a reveses así y yo no voy a ser menos"

Carlos Coello siempre da la cara. Su carrera va más allá de victorias o derrotas, su ejemplo para muchos deportistas no se mide por el ranking, lo hace por un modo de vida y de hacer las cosas basadas en el sacrificio y en el respeto. Respeto a su deporte, el Muay Thai, y a sus rivales. Tanto, que después de sufrir la derrota más dolorosa de su vida en su casa y ante su gente, no dudo de forma inmediata en reconocer a su rival con el respeto que merece. No en vano la federación le ha felicitado públicamente por ello.

El pasado uno de agosto era la fecha señalada. Carlos iba a hacer historia, una velada de Muay Thai en el estadio Carranza, el título más prestigioso en juego por la WBC. Nada debía salir mal. Pero el deporte tiene estas cosas y cuando menos se lo esperaba, en el segundo asalto, su oponente Darren Rolan le noqueo con el codo en un giro. Una acción que no empequeñece ni mucho menos una carrera de 75 combates, todo lo contrario, hace que nuestro luchador sea más humano y dote de más mérito aún una carrera plaga de éxitos. El gaditano ha estado hoy en SER Deportivos Cádiz donde ha recordado que "el estadio estaba impresionante, yo que soy cadista no voy a olvidar eso en la vida, todo estaba propuesto para que fuera una noche idílica, e inolvidable pero pasó, los cadista estamos acostumbrados a reveses así y yo no iba a ser menos". Los momentos posteriores fueron complicados, pero nada se vino abajo. "La decepción fue cuando me di cuenta de lo que había pasado, no sentí dolor. Mire a la grada y le dije ¿pasó? y ya me dijeron que sí. Lo asumí y felicite a mí rival. La WBC me ha felicitado por aceptar así la derrota en casa".

Esperando una revancha que podría producirse, quizás en Carranza pero esta vez en fin de semana para que pueda haber más afluencia a las grada Coello descansa en Cádiz antes de volver a Thailandia para proseguir con su entrenamiento. Mientras hace balance y reconoce que podría haber elegido un camino más fácil. "Podría buscar rivales asequibles y buscar un nombre para hacer como si yo fuese intocable que no pierda , pero no me gustan las cosas fáciles. He elegido hacer una carrera de verdad, por eso me fui a Thailandia y ahora que tengo la posibilidad de hacer cosas grandes en España quiero hacerla de verdad, por eso traigo a Cádiz el título más prestigioso que existe con un rival entre los 10 mejores del mundo. Tengo espíritu competitivo. Prefiero una derrota dura que me hace aprender de los errores que he cometido".

Carlos Coello seguirá entrenando mientras define su futuro, mientras disfruta de su tierra a la espera de volver a Thailandia para afrontar nuevo y grandes retos.