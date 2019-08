Union Kellys dice que hay "un goteo" de bajas laborales en agosto en los hoteles de Ibiza

Las camareras de piso y la patronal hotelera de las Pitiusas tienen cita este miércoles en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (TAMIB) en el último intento de evitar la huelga convocada por este colectivo de trabajadoras los días 24 y 25 de este mes de agosto. Desde Unión Kellys no ven voluntad "real" de los empresarios de cambiar las cosas para acabar con la sobreexplotación laboral que aseguran que sufren temporada tras temporada.

Victoria Jiménez, una de las portavoces de Unión Kellys, dice que es en agosto cuando se ven más los efectosque tienen las cargas de trabajo excesivas. Asegura que en la práctica totalidad de hoteles de las Pitiusas "hay, a día de hoy, de media entre dos y tres trabajadoras que han tenido que pedir la baja laboral, porque no aguantan más el dolor". Afirma que este goteo continuo de bajas no es algo nuevo sino que esta situación se produce todos los veranos. Pone el acento en el hecho de que no se pide antes "porque no se quiere perjudicar a otras trabajadoras". Y es que estas bajas no se cubren por parte de los empresarios "por lo que el personal disponible tiene que hacer un esfuerzo todavía mayor cada día".

Milagros Carrreño, otra de representantes del colectivo afirma que tantas horas de trabajo y el sobreesfuerzo diario pasan factura. Apunta que todas las personas que llevan años trabajando tienen que recurrir a los fármacos para superar el dolor. Afirma que empiezan la campaña tomando antiinflamatorios pero a medida que pasan las semanas "tenemos que recurrir a la morfina, porque un parazetamol no te alivia el dolor" y acaban tomando antidepresivos "debido a la ansiedad tan grande que tenemos, por las condiciones laborales en las que estamos y que provoca que te acaben dando ganas de llorar."

Carreño dice que lo más preocupante es que a pesar de que ha mejorado la categoría profesional de la mayoría de establecimientos "que obliga a estar más tiempo limpiando una habitación, las plantillas no solo no se han incremento sino que en muchos casos han disiminuido".

Las 'kellys" dicen que tienen que trabajar contrarreloj para limpiar todas las zonas que tienen asignadas, porque en muchos casos durante las primeras horas no pueden entrar en las habitaciones "porque han colocado el cartelito de no molestar, y tenemos que ir deambulando de una planta a otra".

Carreño dice que hasta ahora todo son buenas palabras frente a sus reivindicaciones. Agradecen al Gover por su anuncio de que hará más inspecciones en las Pitiusas, pero lo que quieren son "hechos concretos".

Ya se están organizando asambleas informativas en Sant Antoni, Santa Eulària y Formentera para los próximos días. Si no hay acuerdo en el TAMIB y se mantiene el paro para los días 24 y 25 no tienen dudas de que tendrá un seguimiento mayoritario, aunque no tenga el respado de los sindicatos con más representación de la isla.