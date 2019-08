El Servicio de Urología del Hospital de Jerez participa en un nuevo ensayo clínico en cáncer de próstata

El Servicio de Urología del Hospital de Jerez de la Frontera ha iniciado el reclutamiento de pacientes en un nuevo ensayo clínico del que se beneficiarán pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo de progresión. Se trata del ensayo clínico ‘Proteus’, que investiga un nuevo fármaco que se administra seis meses antes y seis meses después de la cirugía y que tiene como objetivo demostrar que este nuevo tratamiento retrasa significativamente la progresión de la enfermedad, y que incluso hace desaparecer el cáncer de la próstata.

Este servicio dispone de una estructura organizativa orientada a la investigación en urología oncológica, participando en numerosos ensayos clínicos a nivel mundial. De hecho, el 31 de mayo de 2019 fue publicado en la prestigiosa revista científica ‘The New England Journal of Medicine’ el artículo ‘Apalutamida para el cáncer de próstata sensible a la castración’, siendo el doctor Álvaro Juárez, jefe del servicio, autor firmante del trabajo.

Según explica el doctor Juárez, esta estructura organizativa incluye, aparte de consultas específicas de los diferentes cánceres urológicos, una consulta de enfermería experta en urooncología y en evaluación de la calidad de vida de los pacientes y un hospital de día propio para administrar los tratamientos inmunoterápicos y de soporte. Así, la enfermera Manuela Sánchez, responsable de esta estructura, es además responsable de los Grupos de Trabajo con los pacientes urooncológicos, en especial en aquellos con tratamientos inmunoterápicos y antiangiogénicos. Estos grupos de pacientes consisten en reuniones periódicas donde los enfermos comparten sus experiencias, sus inquietudes y aprenden de sus compañeros, además de acoger a aquellas personas que comienzan con los tratamientos.

La implicación en la investigación internacional en cáncer urológico del Servicio de Urología del Hospital jerezano, hace que, no solo la población que atiende este servicio, sino la de toda la provincia, pueda acceder y beneficiarse de los últimos avances en urología oncológica.