Trabajadores del control de pasaportes de Palma irán a la huelga el 24 de agosto

Los trabajadores del control de pasaportes del aeropuerto de Palma han convocado una huelga para el próximo 24 de agosto. Los empleados votaron a favor de la convocatoria de huelga en una asamblea celebrada en la sede de Comisiones Obreras. Denuncian irregularidades graves por parte de la empresa concesionaria del servicio, que se hizo cargo del control hace un año.

Los convocantes afirman que la empresa ha incurrido en errores sistemáticos en los salarios, no paga los pluses a los jefes de turno y se retiran los complementos salariales a los trabajadores que se ponen de baja. Además, afirman que no se han convocado los reconocimientos médicos obligatorios, no se les ha formado para realizar su trabajo y se producen múltiples incumplimientos de la ley de prevención de riesgos laborales. La empresa se comprometió el mes de mayo a solucionar algunas de estas cuestiones, pero los trabajadores han decidido seguir adelante con la huelga ante la desconfianza que tienen en la empresa.