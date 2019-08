Orio roza un doblete para la historia

EL C.RO. Orio está viviendo un año espectacular, con excelentes resultados en sus diferetnes equipos en esta temporada arraulari 2019. Por el momento, ya ha conseguido matemáticamente un primer titulo, la liga euskotren con la trainera femenina, la ´Txiki^la gran dominadora de la temporada, que ha conseguido 10 de 11 banderas en la Liga euskotren y el titulo de forma matemática este pasado domingo en aguas de Hondarribia. Los 10 puntos de ventaja sobre Donostia Arraun Lagunak le van a permite a las remeras aguiluchas ondear su primer Corona este próximo domingo con la doble y última jornada en la Ikurriña de Zarautz.

Orio buscará su undécimo triunfo en esta prestigiosa Bandera y luchará en septiembre por su primera Bandera de la Concha para seguir el testigo dejado en los últimos cinco años por las Batelerak de San Juan. Además de los títulos logrados en los campeonatos de Gipuzkoa y de Euskadi, para redondear un año inolvidable

Su entrenador Xanti Zabaleta señala que "Hondarribia vivimos un día histórico, al conseguir un título grande, nos ha costado mucho llegar hasta aquí.No pensábamos que lo íbamos a conseguir de forma prematura, pero nos queda dos retos, la bandera de Zarautz y la Concha por luchar. Vamos poco a poco hacia arriba, son 10 años de arduo trabajo y quiere dedicar la corona a todo este grupo de trabajo que inició esta aventura hace una década. Es bueno para el deporte femenino, y para el remo,el gran nivel que está cogiendo la liga euskotren, con traineras cada vez más competitivas que están dando un buen espectáculo"

Por su parte la trainera masculina ´San Nikolás" sigue con paso firme hacia su priemer titulo en la liga Euskolabel, sigue liderando la clasificación general con un buena renta 16 puntos de ventaja sobre Santurtzi y 18 sobre Hondarribia a falta de seis jornadas para la conclusión de la máxima competición arraulari. Orio ha logrado seis banderas en Bilbao,, Zierbena, A Coruna, Donostia, Santurtzi y Hondarribia y quiere mantener este gran nivel y buen rendimiento de cara a las seis ultimas citas. Ganar en Zarautz seria un paso casi definitivo y un impulso anímico para afrontar con la máxima ambición la Bandera de la concha, y luchar por su triunfo numero 33 en el laureado palmarés en la bahía donostiarra

Su preparador, Jon Salsamendi apela a la cautela y prudencia valorando ya el espectacular año 2019 para el club amarillo: " El año va muy bien, va de ensueño, aunque las cuentas se echan en septiembre. Tú puedes ganarlo todo, pero el examen final será en septiembre y si las cuentas no salen es como si no hubiéramos hecho nada. Esa es la cultura adquirida en Orio desde siempre. Debemos rematar la faena. Va a ser complicado volver a ver esta situación con las tres traineras liderando sus respectivamente competiciones. Debemos dar valor a ello, y no hay que olvidar que hace ocho años Orio bajo a la liga Arc1. Este año es una pasada, hay que disfrutarlo, y valorarlo en su justa medida sin caer en la euforia en esta situación., aunque es una situación única que en orio nunca se ha vivido y eso hay que valorarlo".

Además su trainera filial , Orio b, lidera también la liga arc2 y sigue aumentado a 7 puntos de ventaja sobre Castro, su rival directo por lograr el ascenso directo a la liga arc1, demostrando la trainera filial amarilla su poderío también en su competición.