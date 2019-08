Oyarzabal: "Estoy centrado en la Real y con la conciencia tranquila"

4 días restan para el inicio de una nueva temporada en la Real, sera el sábado en Mestalla ante el Valencia (19,00 horas). Hoy en la sala de prensa de Zubieta, una comparecencia esperada, la del centrocampista eibarrés , nº10 y capitán, Mikel Oyarzabal.

Sensaciones ante el inicio de la temporada. "Yo me encuentro bien, a pesar de que el año anterior fue largo y de tener vacaciones reducidas. He venido bien tanto física como mentalmente con ganas de hacerlo bien y ponerme al punto. La pretemproada ha ido de menos a más. Esta última semana me he encontrado bien y también en el ultimo partido y estamos bien preparados para el primer partido "

Amenaza del Manchester City: "Mucha gente ha tenido más información que yo, he leído en muchos sitos muchas cosas que yo no sabía. Yo he estado aquí tranquilo, entrenando, cogiendo la forma y ahora pienso en el partido ante el valencia. Yo la conciencia la tengo tranquila , he estado centrado en mi trabajo y ayudar al resto en coger las mejores sensaciones.

Centrado en la Real : Yo estoy aquí, centrado en la real, en mi casa, con mi familia y mis amigos y yo nunca en ningún momento he dicho que me quiera ir, yo lo que quiero es hacer lo mejor con el equipo y quiero dejar a la real en lo más alto y quiero hacer las cosas igual de bien que hasta ahora o incluso mucho mejor".

Objetivo para esta temporada: " Siempre se dice que un equipo se tiene que hacer fuerte en casa, viene un año ilusionante por delante, con la gente que ha venido nueva al equipo, con el campo, con toda la gente que no está apoyando, con el récord de socios, y queremos devolver esa confianza que están depositando en nosotros.

Ser bandera y estandarte del equipo: "Lo llevo de una manera natural, saben como soy, sin ganas de darle mas vueltas a las coas. aqui se llega con trabajo y esa idea tengo seguir así, con trabajo y esfuerzo"

Arranque liguero en Mestalla: "Es verdad que es un partido díficil, tenemos bajas importantes, pero llegamos bien y con buenas sensaciones ante un gran rival, y creo que les podemos hacer daño. Mestalla es un buen campo en los últimos años, pero ahora será otro partido y diferente y lo que queremos hacer es conseguir los tres puntos y empezar la liga con una buena dinámica".

Salto de calidad en la plantilla: " Lo que viene de fuera es lo que no se puede conseguir aquí en categorías inferiores, los fichajes son acertados y lo hemos visto en pretemporada y esperemos que tengan un periodo de adaptación rápido y nos ayuden en lo máximo. La gente de la cantera vienen con mucha fuerza, van a dar un paso adelante porque quieren ser algo importante en la real".