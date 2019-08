Ayuntamiento y vecinos del Caserío dan por zanjada la polémica por el origen del fuego

Culpar y matar al mensajero es el recurso fácil cuando alguien coloquialmente hablando mete la pata. Esta es la conclusión de la reunión mantenida por el alcalde de La Granja y la directiva de la comunidad de propietarios del Caserío de Urgel donde se iniciaba el incendio de la semana pasada.

Según la nota del Ayuntamiento de la Granja tras la reunión del secretario general y del propio alcalde Samuel Alonso con los cinco representantes de los vecinos, estos aseguran y han transmitido al alcalde que “lamentan la interpretación la interpretación que ciertos medios de comunicación han hecho de la nota enviada por esta directiva en relación al incendio sufrido en el municipio y aseguran que en ningún momento han tenido la intención de responsabilizar en nada al ayuntamiento de los sucedido”.

En la nota remitida ayer se podía leer textualmente “no es descartable que unos cristales de una botella rota hayan podido ser la causa del incendio En cualquier caso, sea provocado o fortuito por los cristales esparcidos, es innegable la competencia del Ayuntamiento en el mantenimiento y limpieza de las parcelas públicas” por este motivo aseguraban tener interpuesta una demanda ante el Juzgado de Segovia, “ya que la anterior corporación municipal siempre nos ha respondido con "ni un duro a esa urbanización". Ahora le ha explotado la bomba de lleno al nuevo equipo de gobierno” Para afirmar que era “la crónica de un desastre anunciado”. Ahora los vecinos reculan ante las posibles consecuencias sociales y legales por este comunicado.

En otra nota el consistorio señalaba que “hay una investigación judicial en marcha, y manifestaciones así, lo único que pueden hacer es entorpecer la misma”. Y dejaba claro que “dichas manifestaciones pueden incurrir en delitos penales al carecer de fundamento técnico, jurídico o científico, interviniendo en una investigación abierta por las autoridades competentes”.

El delegado territorial de la Junta Javier López Escobar que ha visitado la zona siniestrada pide que no se saquen conclusiones prematuras y se deje trabajar tanto a la Brigada de investigación de incendios forestales de la Junta y al servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil “en las primeras averiguaciones no aparecen indicios ni de accidente ni materiales compatibles para provocar un incendio como por ejemplo como cristales, aunque si los hay. Especular sobre esto no conduce a nada solo conduce a incrementar otro tipo de conflictos que pueda haber que no tienen ver nada absolutamente con el incendio”.

Sobre el terreno se continúa con labores para dar por extinguido definitivamente el incendio de la Granja. Durante la visita a la zona calcina responsables de la junta han comentado las alternativas para recuperar este monte. Como ha comentado Ignacio Quintanilla jefe de la sección de gestión territorial I de Segovia “entre otras alternativas se prevé utilizar el material que tenemos en el monte mediante pequeñas empalizadas o fajinas incluso aportar a las zonas quemadas paquetes de paja a modo de colchón que impermeabilice la zona en caso de que se produzcan lluvias, generando también pequeños diques de contención que eviten la erosión del terreno y la filtración de las cenizas en las aguas subterráneas”.

El delegado territorial ha garantizado el abastecimiento de agua potable ya que las distintas estaciones depuradoras pueden depurar esa posible contaminación de llegar hasta los distintos depósitos.También se acometerá trabajos para retirar la madera muerta y el control de los árboles sometidos en parte a las llamas para evitar plagas.