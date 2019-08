El Palau de les Arts esperará a la resolución de las denuncias contra Plácido Domingo para tomar alguna medida

El Palau de les Arts condena enérgicamente cualquier clase de acoso laboral o violencia machista en la sociedad y en el mundo de la cultura en particular. Concretamente, ante las acusaciones publicadas respecto a la figura de Plácido Domingo, fuentes de la Conselleria seguran que se esperará a la resolución de los hechos para actuar en consecuencia y tomar alguna medida adecuada, preservando así la presunción de inocencia.

No obstante, quieren remarcar que Les Arts no tiene ninguna vinculación laboral directa con Plácido Domingo, quien tan solo colabora en la selección de alumnos del Centre de Perfeccionament, que lleva su nombre, y lo hace junto a una comisión de expertos. Por otra parte, en Les Arts no hay constancia ni denuncia de ninguna clase de acoso hacia el personal de la institución.

La relación de Plácido Domingo con el Palau de les Arts es larga e intensa. Tanto que el Centro de formación lleva su nombre. El Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo promueve una formación profesional de alto nivel dirigida a jóvenes cantantes y músicos procedentes no solo de España, sino también la Unión Europea y del resto del mundo. Durante el periodo de formación, los estudiantes viven y conviven con el dia a dia del Palau de les Arts y participan en las actividades programadas en cada temporada.

Prácticamente en todas las temporadas del Palau, Plácido Domingo participa de una u otra manera. Para esta temporada está prevista su participación como barítono en ‘Nabucco’, de Verdi, que se estrena el 2 de diciembre. Acompañado de Anna Pirozzi, soprano de referencia para el papel de Abigaille, y Jordi Bernàcer como director musical.