Se reanuda la obra de asfaltado

La adjudicataria del plan de asfaltado de Zamora ha retomado las obras interrumpidas la semana pasada y ha presentado un segundo plan de trabajo que ha empezado a ejecutar este martes con el asfaltado de las calles que ya habían sido fresadas pero no asfaltadas. Esas nueve calles, (Conde de Fuentes, La Cierva, Rey Don Sancho, Plaza de Ángel Bariego, Remesal, Camino de la Lobata, Magistral Delgado, Imperial y Parada del Molino), podrían quedar concluidas esta semana; en el resto, hasta las aproximadamente cincuenta incluidas en el proyecto, se intervendrá a partir del lunes. El alcalde de Zamora, Francisco Guarido se ha limitado a confiar en que se cumpla este segundo plan de trabajo y no ha explicado las causas por las que se interrumpió la ejecución de la obra.

Razones que al parecer han tenido que ver con el impago por parte de la empresa adjudicataria, la orensana “Obras, Caminos y Asfaltos S.A.”, de los trabajos subcontratados con las empresas zamoranas San Gregorio y Exfamex que estarían suministrando maquinaria y bituminoso. Esos impagos habrían hecho que estas empresas paralizaran las obras. En el asunto no ha entrado Francisco Guarido, que únicamente ha señalado que ante el Ayuntamiento de Zamora sólo responde la empresa adjudicataria del contrato, (de más de un millón de euros), que ahora ha presentado el plan de trabajo que se le había requerido y cuyo cumplimiento decía esperar el alcalde de Zamora que ha señalado que, en caso contrario, se podría rescindir el contrato.

Respecto al informe técnico al que aludía el PP, Guarido ha reconocido que efectivamente existe, aunque, ha dicho, no iba en contra de la adjudicación sino que se limitaba a poner sobre la mesa algunas consideraciones y reparos como que la empresa gallega no tenía un contrato firmado con la empresa zamorana suministradora del bituminoso si no únicamente un preacuerdo o la solicitud de que se acreditara la propiedad de la maquinaria. En todo caso el informe dejaba claro que quien tenía la potestad de decidir era la mesa de contratación que en este punto asumió como suficientes las garantías que presentaba la adjudicataria.

En vista de estas circunstancias según Guarido “el informe del que hacía gala el PP no se ha leído con rigor ni hasta el final y lo único que pretende es desacreditar al equipo de gobierno”. En todo caso cree el alcalde que la legislación española esta, en estos procedimientos de contratación, mas a favor de las empresas y no beneficia nada a las pequeñas administraciones para evitar estas incidencias por ejemplo aumentando con mucho la garantía que deben presentar las empresas.