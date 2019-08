"El último concierto en Jameos parece siempre el mejor", Toñín Corujo

Toñin Corujo Quartet lleva seis años seguidos tocando cada fin de semana en Jameos del Agua, pero no pierde la magia. "No va perdiendo mágia, es una pasada. El último concierto parece siempre el mejor. Te embriagas cada noche del efecto que produce Jameos en la gente que llega", explica Corujo. Toñín se deshace en halagos para los músicos que le acompañan, "considero una gran suerte haber coincidido con ellos, porque son magníficos, no solo el virtuosismo con el que tocan y la capacidad creativa que tienen, sino que encima son muy buena gente", explica el artista.

Toñín Corujo ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote y ha repasado su trayectora, recordando también la de algunos alumnos de los cientos que han pasado por su escuela de música. Decir Corujo es decir linaje de arte y pasión por la música. La escuela de música de Toñín es compromiso con la música y con el desarrollo artístico de Lanzarote, pero también con el de sus tradiciones y el futuro y presente del timple. "Hay una persona muy importante en todo esto que es María, mi compañera", explica Toñín Corujo. De hecho, el artista le dedica a María Valido una canción muy emocionante en directo. Escucha la entrevista completa aquí.

"Manrique. El genio", último trabajo de Toñín Corujo Quartet

El genio es el nombre del último trabajo de Toñín Corujo Quartet, realizado con motivo del centenario del nacimiento del artista lanzaroteño, César Manrique. La obra producida por la Fundación César Manrique y contiene 11 temas dedicados al artista total y a su manera de entender la isla utópica. En este disco homenaje participan Toñín Corujo (timples), Carlos Pérez (saxos), Israel Curbelo (pianos, teclados y voces), Yarel Hernández (guitarras y bajos) y Michael Olivera (baterías, percusiones y efectos de voz). La producción artística ha corrido a cargo de Yarel Hernández y María Valido se ha encargado de la producción ejecutiva.