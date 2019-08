El incendio está contenido sin llamas ni humo

El incendio forestal que se declaró el sábado en la cumbre de Gran Canaria está contenido, no hay llamas ni humo pero sí brasas que pueden reactivar el fuego por el viento que afecta a la zona y que se prevé que amaine durante la noche.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha comentado en una rueda de prensa que el incendio no se puede dar por controlado ni estabilizado hasta que no cambien las condiciones del viento, pero ha apuntado que "hay buenos augurios" y las condiciones son totalmente diferentes a las que se presentaban en la noche de ayer.

No obstante, ha dicho que no está previsto que los evacuados puedan volver esta noche a sus casas y ha señalado que, por el contrario, el plan de contingencia que se puso en marcha anoche para las evacuaciones, sigue vigente por si hiciera falta nuevos desalojos en las próximas horas, en los barrios de Toscón, Carrizal y Timagada.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido en la noche de este lunes que las rachas de viento de más de 50 km/h en la cumbre de Gran Canaria, donde asola el incendio, no permiten que se de por controlado el fuego tras los trabajos realizados a lo largo de este día tanto por medios aéreos como terrestres.

Torres, en la rueda de prensa nocturna de este lunes para informar de los trabajos que se están desarrollando para extinguir el fuego, ha señalado que en estos momentos "no habría llama, ni humo", si bien con las "rachas de más de 50 km/h se puede reavivar, por eso no se puede decir que esté controlado".

De todos modos, expuso que el perímetro del incendio continúa siendo de unos 23 kilómetros y las hectáreas quemadas pueden estar entre las 1.000, 1.300 ó 1.500 como se dijo en la mañana de este lunes, aunque ha incidido en que el fuego "está contenido en el mismo perímetro".