El Trofeo de Ferias de Toledo cambia de aspecto

La 54.ª edición del Trofeo de Ferias de Toledo enfrentará este sábado a las 20:30 horas en el Salto del Caballo al CD Toledo y el filial del Getafe CF (ganador en 2012). El torneo, que en recientes ediciones entregaba una copa de grandes dimensiones, cambia de formato en su premio final a propuesta del Ayuntamiento y del nuevo concejal de deportes Pablo García. Propuesta que ha sido bien recibida en el seno del club.

En esta edición habrá espadas para el equipo ganador, el subcampeón y para el mejor jugador del partido. Tanto García como el presidente del club Juan Juárez han posado este martes con las espadas para presentar una nueva edición del veterano trofeo que el Toledo se ha adjudicado en 22 ocasiones.

La particularidad en este 2019 es que, en plena recta final de la pretemporada, el Toledo tiene que afrontar esta cita tradicional y compaginarla con las semifinales del Trofeo Junta frente al Calvo Sotelo de Puertollano que, según Juárez, no estaría muy por la labor de mover un día el partido de vuelta al lunes próximo: "No sé si nos dejará cambiar la fecha para tener más recorrido o si prefieren juntarlo; el Toledo este año es el equipo a batir y no quieren ponerlo fácil".