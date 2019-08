Retiradas las vías del tren en desuso que llegaban a La Línea

La Línea de la Concepción es la única ciudad de más de 50.000 habitantes de toda Andalucía que no tiene estación de tren propia. El ferrocarril se espera en el municipio desde hace cerca de 90 años pero es que ahora La Línea se ha quedado hasta sin las vías del tren que, aunque en desuso desde hace décadas, llegaban hasta prácticamente la calle Cartagena.

Lo ha denunciado este martes el alcalde de La Línea, Juan Franco, a la conclusión de la reunión que junto a otros alcaldes del Campo de Gibraltar ha mantenido en Algeciras con el director de Renfe en Andalucía, Francisco Arteaga. Ante esta situación, Franco ha confirmado a esta redacción que tiene previsto remitir un escrito a la dirección general de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) a objeto de pedir las explicaciones pertinentes y recibir un motivo que justifique “la retirada”, como él mismo ha dicho, de las vías del tren que discurrían por La Línea de la Concepción.

“Había unas vías que, aunque sin servicio ferroviario desde hace años y años llegaban a La Línea de la Concepción. No solo somos una de las pocas ciudades sin tren en España sino que ahora nos han retirado esas vías sin que nadie nos haya avisado y sin saber cuál es el motivo”, reclamó el alcalde, quien cree que el hecho de que su municipio no cuente con un tren propio afecta a más de 100.000 personas porque “hay que sumar las poblaciones de Línea y Gibraltar”. “Si antes teníamos pocas esperanzas en revertir la situación ahora se acaban disolviendo todavía con más fuerzas”, lamentó Juan Franco quien, aunque sabe que no es de su competencia, puso esta situación en conocimiento de Francisco Arteaga, director de Renfe en Andalucía.

Ya durante el anterior mandato de Juan Franco al frente del Ayuntamiento, el Pleno del municipal aprobó una moción instando al Gobierno a poner en marcha las acciones necesarias para recuperar la estación de tren en La Línea y dar por satisfecha una demanda histórica de la ciudad y sus vecinos.