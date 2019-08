Buen festival, mala gestión municipal

Enhorabuena para la organización, suspenso para la gestión del ayuntamiento en sus competencias de seguridad y limpieza. Este es el mensaje que ha lanzado el PSOE arandino tras la finalización de la vigésimo segunda edición Sonorama Ribera, por la que ha dado la enhorabuena a la asociación Art de Troya y al director del festival, Javier Ajenjo. Sin embargo considera que el ayuntamiento no ha estado a la altura de una edición en la que el nuevo recinto ha marcado el salto de calidad. Según ha manifestado la portavoz del grupo municipal socialista, Mar Alcalde, los borrones a esta edición han estado en el casco urbano, donde la limpieza ha sido deficiente y las carencias de personal en la Policía Local han dificultado su labor.

Alcalde afea al equipo de gobierno no haber tomado nota de los fallos que ya se evidenciaron en ediciones anteriores para resolverlos tomando las medidas necesarias. “El festival tiene unas dimensiones muy grandes y en cierta medida nos vemos sobrepasados, pero esto ya lo sabíamos de la edición pasada, incluso en la anterior. Y no hemos aprendido nada, parece ser. Tanto el viernes como el sábado no es de recibo como estaba el centro de Aranda de sucio. Si las papeleras y contenedores están a rebosar, es cuestión de vaciarlas más a menudo” insiste la portavoz socialista.

Por lo que se refiere a la Policía local Mar Alcalde ha denunciado que el hecho de que haya habido turnos cubiertos por únicamente dos agentes no solo resulta ineficaz, por ejemplo, para enfrentarse a la retirada de multitud de vehículos mal aparcados durante la celebración del mercadillo, sino que incluso supone poner en riesgo a estos policías si tiene que salir uno solo a las calles al quedarse su compañero atendiendo la centralita. “Es una situación esperpéntica” señala la concejala socialista. “Te ves inmerso en una pelea o hay varias personas que van a por él ¿qué hace un policía local solo?”

Por lo demás el PSOE valora la proyección nacional e incluso internacional que la cobertura mediática proporciona a Aranda gracias a la celebración de Sonorama, para cuya consolidación considera que el recién estrenado recinto era una necesidad.