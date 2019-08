Roig: "Si Ontiveros llega, bien, sino nos quedamos como estamos"

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, afirmó este miércoles que si el club no firma al jugador del Málaga, Javier Ontiveros, no habrá más incorporaciones a su plantilla .



Así lo indicó después de la ofrenda a la patrona de la ciudad, la Virgen de Gracia, al indicar que no sabe cómo está actualmente la situación y que si no se produce el fichaje, el equipo está listo para empezar a competir dentro de tres días ante el Granada en La Cerámica.



"Cada uno conoce sus circunstancias y yo no conozco las de Málaga en profundidad. Ellos tendrán sus motivos para hacer las cosas de una forma. Teníamos interés, pero vamos adelante con lo que tenemos. Si llega bien, y si no llega, también", agregó Roig.



"No nos obsesiona este caso y si no hay más refuerzos, tenemos una buena plantilla", agregó Roig, quien le pidió salud a la temporada que ahora comienza, que al equipo le respeten las lesiones, que todos pongan el trabajo de su parte y que la afición se vuelque.



"Nuestro primer objetivo debe ser el de estar dentro de un año en Primera. Nunca renunciamos a nada y, si podemos, debemos luchar por alcanzar las plazas europeas, pero estar en Primera es nuestra obligación", continuó.



También aludió al capitán del equipo, Bruno Soriano, que lleva dos años lesionado y sin jugar. "Está mucho mejor. La operación ha ido muy bien, pero debemos ser cautos. En un mes y medio sabremos mejor cómo van las cosas, pero somos optimistas", indicó

