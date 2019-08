Magdalena Entrenas: "Me siento rotundamente engañada"

Magdalena Entrenas ha pasado por Hoy por Hoy Córdoba tras el cese de Juan Ramón Berdugo como secretario, la amortización de Alfredo García Amado como director general y la rescisión del contrato de Sanivo Abogados en la reunión de ayer del Consejo. Entrenas, que sigue como consejera, ha confirmado que está rotundamente engañada.

La consejera del Córdoba ha asegurado que la solución de los problemas del Córdoba es muy fácil "pagar, no hay otra, y es una solución que no está en la mano de nadie del Consejo". Pese a no ir, Magdalena Entrenas ha afirmado que sabe todo lo que ocurrió en la reunión. Además, ha señalado que el último punto del día "que incluyó, porque yo lo exigí, es el bloqueo de los derechos federativos y qué solucion le iba a dar el presidente, aportando la vía que Jesús León va a solicitar un préstamo a sus empresas. Esa fue la solución que dio. ¿Alguien se lo cree?".

Magdalena Entrenas ha indicado que "cuando se compra un club, hay que poner dinero y más en una situación como esta. Ahora hay que ponerlo y sino que de un paso atrás porque ha habido ofertas muy solventes de gente muy importante y las ha rechazado". Escucha la entrevista completa aquí: