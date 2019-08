Dépor y Levante acuerdan el pase de Rober

Los caminos de Rober Pier y del Deportivo se separan. Tras sucesivas cesiones al Levante, el canterano se desvincula definitivamente del Deportivo. Rober Pier será, y en propiedad, jugador del equipo granota. El acuerdo, que será oficial de forma inminente, estipula una "pequeña compensación económica" en base al traspaso y el Depor podría retener un porcentaje de una futura venta del central. De esta forma, Carmelo del Pozo da por concluidas unas negociaciones largas en las que todas las partes estaban destinadas al entendimiento.

La larga lesión de Rober, que no volverá a jugar hasta inicio del próximo año, hizo que el Levante no tuviese demasiada prisa en agilizar la negociación. El jugador, por su parte, siempre tuvo claro que quería volver a Valencia. Sin embargo, el central jugó un papel decisivo a la hora de lograr que el Depor obtuviese compensación por su salida. Si bien el contrato de Rober, como el de muchos jugadores, tenía una cláusula por la que saldría gratis en caso de la llamada de une quipo de superior categoría, la presión del jugador logró que el acuerdo fuera rentable también para el Deportivo. El jugador entiende que en el futuro puede regresar al Deportivo, y no quiere cerrarse puertas.

En los últimos días, Rober se mantuvo a la espera del acuerdo entre clubes. El Depor pedía una compensación y el Levante había reconocido que también. Ahora, todo está pendiente de la firma final para dar por concluida la etapa de Rober en el Deportivo.