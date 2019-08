Edu Villegas no escatimó elogios hacia Fran Ávila, al que considera “uno de los mejores laterales de la categoría”. El director deportivo del Xerez DFC está convencido que en Segunda B “puede haber pocos con su calidad, recorrido, capacidad de trabajo y técnica”.

Para Villegas, su fichaje fue un objetivo prioritario para esta temporada, aunque ahora “será él quien deba demostrar sus cualidades sobre el terreno de juego. Sabe que llega a un club con máxima exigencia, pero desde el primer minuto está demostrando que ha sabido adaptarse perfectamente”.

Tras varias semanas entrenando ya con el primer equipo, Fran Ávila, reconoce que se ha conformado un equipo “muy compacto y bajo una misma idea de juego. Tenemos muchas ganas de que empiece la liga y poder demostrarlo con buenos resultados”.

Fran Ávila es consciente de la importancia de empezar la competición sumando victorias para ganar en confianza y al final de temporada poder lograr el objetivo de la liguilla. “Yo he venido aquí para subir y hacer un gran año en Chapín”. Aun así, el lateral xerecista avisa de que, pese al ascenso de Algeciras y Cádiz B, la próxima temporada habrá mucha competitividad por la parte de arriba. “El Grupo X es de los más fuertes de España, pero nosotros debemos ir partido a partido”.

El defensa reconoce que se encuentra en un gran estado de forma ya que se ha desarrollado una pretemporada muy exigente con dobles sesiones para sacar el máximo rendimiento a los jugadores. “Edu ha hecho un grupo increíble, de los mejores que me he encontrado en mi carrera. Tuve ofertas de superior categoría, pero el empuje de Edu, de la directiva y poder jugar en Chapín no tienen precio.