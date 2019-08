El Reino abre sus puertas a Pichín y al Castilla de Kubo

La pretemporada culturalista llega a su punto más álgido este 14 de agosto, fecha en la que los de José Manuel Aira mostrarán sus cartas y su progresión ante su abundante masa social. A la presentación de esta tarde en el Reino de Leòn (20:00 horas) acudirán todos los fichajes, incluído Dani Pichín, el refuerzo estelar del verano, por su procedencia y por sus números. La Cultural confirmó la operación que vino anticipando Radio León y contrata al extremo madrileño por una temporada y otra opcional.

La jornada arrancó con la llegada de Pichín al estadio, la firma de rigor y su inmediata incorporación al equipo en el último entrenamiento antes del partido. No hay tiempo que perder y el técnico quiere tener listo cuanto antes a uno de sus jugadores franquicia. De hecho, Pichín podría debutar hoy ante el Real Madrid Castilla ya que su estado físico es óptimo. Abandonó la Ponferradina disputando minutos en el último choque de preparación de los bercianos siendo uno de los máximos goleadores de la pretemporada.

El japonés Kubo será una de las atracciones en la visita del Castilla al Reino de León / Radio León

Será uno de los muchos alicientes del choque de presentación en el que la hinchada local verá 'in situ' a todos los refuerzos: Leandro, Lucas, Soler, Virgil, Estellés, Castañeda, Alfonso, Montes, Luque, Benito, Pichín, Augusto y Antonio López para medirse a un Real Madrid Castilla liderado por Kubo, el habilidoso futbolista japonés que destacó en la pretemporada del primer equipo y con el no cuenta Zidane. Sin embargo, a la cita del Reino faltará el brasileño Rodrygo Goes, que sufre una lesión en el recto femoral.

Otro de los puntos de atracción será Raúl González Blanco. El legendario ex fubolista ha dado un paso en su carrera como entrenador y, tras dirigir la campaña pasada al Juvenil B, tomó el relevo de Solari y Manolo Díaz al frente de un filial que apunta alto. Con ausencias importantes en su plantilla (Luca Zidane, Javi Sánchez, De Frutos, Cristo o Dani Gómez), está realizando a una notable pretemporada en la que tuteó y goleó a rivales de superior categoría (3-0 al Alcorcón).

La entrada a este encuentro será gratuita para los socios, mientras que las entradas para el resto de espectadores oscilará entre 25 y 15 euros (10 y 5 euros para niños entre 4 y 14 años).