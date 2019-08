El nuevo presidente de la Diputación se sube el sueldo hasta el tope legal y cobrará casi 80.000 euros brutos

Los sueldos de los diputados han protagonizado el debate político en el pleno de organización de la Diputación. Los populares han criticado especialmente la subida en el salario del presidente. El socialista Eduardo Morán va a cobrar el tope legal. 79.793 euros anuales brutos o lo que es lo mismo 5.700 euros al mes, la misma cantidad que percibía en su día Isabel Carrasco y un 6% más (unos 5.000 euros) que Juan Martínez Majo en el pasado mandato.

Además siete diputados del equipo de gobierno y dos del PP tendrán una dedicación exclusiva de casi 52.000 euros brutos al año y uno más una parcial al 90% de 46.000 euros al año. Sólo tres diputados socialistas, Alider Presa, Marcelo Alonso y Santiago Dorado, los tres jubilados, no tendrán dedicación.

A eso se suma el sueldo del leonesista Matías Llorente, vicepresidente primero. Es dedicación parcial pero en este caso calculada respecto al sueldo del propio presidente que le reportará 57.000 euros brutos al año, unos 4.100 euros al mes.

El portavoz del PP Juan Martínez Majo también ha cargado contra este último aspecto y ha lamentado que el PSOE y la UPL solo hayan dado dos dedicaciones a la oposición "más numeros de la historia de la Diputación y que representa a más vecinos de la provincia que el equipo de gobierno". Esas dedicaciones serán para el propio Majo y para Lupicinio Rodrigo

A vueltas con el ILC

Desde el equipo de gobierno ha salido en tromba al paso de las críticas de Majo. El vicepresidente Matías Llorente asegura que el sueldo de Morán es más bajo que el de Majo ya que este no percibirá ningún ingreso por presidir el ILC frente a los 13.000 euros al año que cobraba el ex presidente popular. Hay que matizar, eso sí, que es la Ley, o al menos la interpretación de la misma que ha realizado el interventor la que no le permite hacerlo

Según los cálculos de Majo, y a pesar de la supresión de la Junta de Coordinación, el equipo de Gobierno PSPE-UPL costará 20.000 euros más que el anterior ejecutivo popular. Sin embargo, el portavoz del PSOE Nicanor Sen realiza otros cálculos y dice qye teniendo en cuenta al personal de confianza, el coste total se reduce ya que se han suprimido algunos cargos. Una bajada en el coste global que el PSOE cifra en un 8%

El debate lo ha zanjado el presidente Eduardo Morán. Recuerda que su propuesta cuenta con todos los avales de secretaria e intervención. Además, considera que las atribuciones a la oposición son más que suficientes para que esta pueda desarrollar su trabajo. "Todos tienen experiencia de sobra"

La propuesta ha salido adelante con los apoyos de PSOE y UPL y la abstención del PP. La diputada de Ciudadanos Gema Villarroel no ha asistido al pleno por estar de vacaciones. Tampoco lo ha hecho el popular Ángel Calvo