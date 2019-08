Los momentos más tensos del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido este miércoles con su investidura en la octava presidenta de la Comunidad de Madrid y en la tercera mujer en ocupar el cargo, tras Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, también del PP. También es la primera vez que la ultraderecha de cuela en el gobierno regional. El debate del pleno de investidura no ha estado exento de tensión.

Íñigo Errejón ha tirado de ironía en varios momentos de su intervención : "Una formación como Ciudadanos que se dice regeneradora y una formación como Vox que se dice políticamente incorrecta van a hacer una cosa tremendamente innovadora y rebelde como es darle cuatro años más al PP después de un cuarto de siglo. Usted todavía no es presidenta y ha quemado caso todas las etapas", ha dicho.

En otro momento del pleno el portavoz de Más Madrid se ha dirigido a Ayuso que ha denunciado una campaña machista por el caso Aval Madrid. "No tiene que ver con que usted sea mujer, tiene que ver sobre que aún no nos ha explicado por qué le dan un crédito de 400.000 euros y luego no los devuelve; sea mujer o sea hombre. No nos ha explicado si tiene o no vinculación con la trama Púnica", ha explicado.

Díaz Ayuso se ha referido a Errejón como el "personaje más traidor de la política española". "Le debe todo a Pablo Iglesias al que en el momento más difícil le dijo 'aquí te quedas, me largo, que me va a interesar más la política madrileña", ha afirmado.