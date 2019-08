A OPOSICIÓN CRITICA AO GOBERNO POR MALA ACTUACIÓN NO PLENO EXTRAORDINARIO

Augas revoltas en Ponteceso tras a convocatoria de un pleno extraordinario que o final non serviu para nada por suposta falta de argumentación na solicitude da oposición, formada por populares e independentes. O goberno municipal non chegou nin a incluir os temas na orde do día, alegando que fallaban varias cousas na petición, e o pleno rematou sen que os grupos discutisen ningunha cuestión.

Dende o APIN, o seu representante Jose Manuel Pose, critica duramente a actuación do goberno e afirma que se o alcalde xa coñecía a mala xestión, non tiña por que convocar o pleno, polo que poderían aforrarse eses custos. Destaca tamén que o que fixeron é anticonstitucional, xa que se debería informar aos que erraron e darlle tempo a solucionar o problema. Tamén, que unha vez alí, os temas deberían discutirse igual.

Pero non foi así, non tiveron a oportunidade de mostrar as súas preocupacións, que eran tres: a preparación do concello na loita contra incendios, a baixada do IBI e a baixada tamén no imposto para realizar novas construccións. Aínda así, según Pose, a posición do concello quedou ben clara, ca súa indisposición para debatir.