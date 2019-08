El PP de Huesa pone en duda la existencia de un proyecto para las conducciones en el Barranco de la Canal

El portavoz del PP en Huesa Manuel Vilar vuelve a denunciar la inexistencia de un proyecto para acometer las importantes obras que se pretenden llevar a cabo en las conducciones de agua potable y de riego en el Barranco de la canal.

Manuel Vilar vuelve a poner en duda el proyecto y dotación presupuestaria para las conducciones de agua en el Barranco de la Canal. Según ha dicho “se le dio mucho bombo antes de las elecciones y se vendió como una gran obra que en breve se iba a empezar y que el proyecto estaría redactado a principios de junio y aún no hay nada”. Insiste en que hasta el momento lo único que se han realizado son catas en los terrenos y no las obras inminentes anunciadas por el edil socialista antes de las elecciones. Por lo que según expresa “siento que nos han tomado el pelo y no hay nada de nada”.

Así mismo explica que en el pleno celebrado a finales de julio preguntaron sobre esta importante obra “y nos comentaron que estaban aun con el estudio geotécnico algo que nos parece un cuento”.

De momento el grupo popular ha pedido información por escrito sobre este asunto “pero en el pasado pleno de la Diputación se argumentó que se había pedido fuera de plazo”. Aunque por otro lado se ha mostrado convencido de que al final esta obra terminará por realizarse debido a la importancia que tiene para el municipio de Huesa.

Tuberias actuales que discurren por le Barranco de la Canal / MJBayona

Por su parte el alcalde Ángel Padilla, ha reiterado que los estudios geotécnicos son imprescindibles para la elaboración del proyecto “y los están llevando a cabo los técnicos designados por la Diputación Provincial”, y ha confirmado que las tres únicas empresas especializadas ya se han interesado por el mismo. Padilla dice no contar ya con el apoyo de la Junta, según ha manifestado “en el caso de que la Junta de Andalucía se pusiese de perfil, que lo está, Diputación y el Ayuntamiento de la mano de la comunidad de Regantes vamos a tirar con el proyecto adelante”. Porque según ha insistido “es el proyecto más importante para Huesa en los últimos 30 años”, ha dicho.

Por otro lado, ha confirmado que el proyecto estará realizado en la primera quincena de septiembre.

LA CONDUCCIÓN DEL BARRANCO DE LA CANAL

La obra, que ronda un coste en torno al millón de euros, vendría a garantizar el abastecimiento de agua potable en Huesa y pedanías de Quesada.

Los problemas de la conducción actual de agua potable para Huesa y la comunidad de regantes Barranco de la Canal surgen a consecuencia de los movimientos sísmicos en la zona del túnel creado al efecto en 1977. Durante estos 30 años, la presión ejercida en el terreno ha ido estrangulando las tuberías progresivamente, disminuyendo considerablemente el caudal sobre todo en el último año. Debido a la influencia de la placa tectónica de la zona de Baza ha hecho que parte del túnel donde van las conducciones del agua potable y para riego hayan quedado oprimidas por el terreno, y con ello la disminución del caudal, que hace temer “que al final se interrumpa definitivamente” .

A la vista de este problema, el ayuntamiento de Huesa lleva insistiendo en la necesidad de estas obras desde 2013. La solución pasa por la construcción de un túnel paralelo al que ya existe, pero con las dimensiones necesarias para permitir la reparación ante cualquier posible avería.