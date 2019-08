El 'sainete' de Compromís para criticar los "tira y afloja" de los socialistas por la AP-7

ACTE V🎭



"Ja saps de qui no et pots fiar",

diu Tonet, que ja no es deixa enganyar:

Només amb #Compromís🍊 i @joanbaldovi

dient-li a Sánchez🥀 "ep, que jo estic ací"

acabarem els valencians amb la cuita

i per fi tindrem una #AP7Gratuïta🛣



🗞➡️https://t.co/HMNpovZnwr

📅12-6-19 pic.twitter.com/CVOCMPuYhp