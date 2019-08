Pape Cheikh se une a la 'operación retorno'

Pape Cheikh regresa a casa. A falta de oficialidad, el centrocampista llegará cedido con opción de compra de 9 millones de euros procedente del Olympique de Lyon, en el que apenas ha tenido protagonismo en los últimos dos años. Solo disputó 25 partidos oficiales sin alcanzar los 1.000 minutos de juego.

Un refuerzo que no responde a la petición expresa del técnico Fran Escribá, que pidió un mediocentro defensivo, un rol que no desempeña Pape, un centrocampista con vocación ofensiva, aunque sí aportará poderío físico en una zona con pocos efectivos. Ahora la dirección deportiva celeste se centra en la contratación de un extremo con Nolito como prioridad absoluta, aunque el Sevilla no le dejará salir gratis y exige, como mínimo, cerca de 2 millones de euros.

En el capítulo de salidas, Jozabed tiene varias ofertas y se espera cerrar su marcha del Celta esta semana. Más complicada está la situación de Pione Sisto, que se resiste a salir de Vigo.